ULTIM’ORA Serie A, in arrivo il colpo di scena: la decisione riguarda anche il Napoli (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ore caldissime per la Serie A: nelle prossime ore dovrebbe arrivare il colpo di scena che sembra ormai nell’aria. La decisione riguarda anche la SSC Napoli. A Napoli si attende con ansia il ritorno in campo degli azzurri, che saranno impegnati nel pomeriggio di sabato allo stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce. Una sfida, quella contro i salentini, importante per Antonio Conte, che ha la possibilità di blindare ulteriormente il primo posto in classifica in solitaria, in una sfida che ha un grande significato emotivo date le origini dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale. Il tutto, con un occhio dedito al prossimo ciclo di big match, che si inaugurerà con l’incrocio allo stadio San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca. Spazionapoli.it - ULTIM’ORA Serie A, in arrivo il colpo di scena: la decisione riguarda anche il Napoli Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ore caldissime per laA: nelle prossime ore dovrebbe arrivare ildiche sembra ormai nell’aria. Lala SSC. Asi attende con ansia il ritorno in campo degli azzurri, che saranno impegnati nel pomeriggio di sabato allo stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce. Una sfida, quella contro i salentini, importante per Antonio Conte, che ha la possibilità di blindare ulteriormente il primo posto in classifica in solitaria, in una sfida che ha un grande significato emotivo date le origini dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale. Il tutto, con un occhio dedito al prossimo ciclo di big match, che si inaugurerà con l’incrocio allo stadio San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca.

