Totti pornostar? Rocco Siffredi ci spera: «Magari venisse da noi. Ha il dono» – Il video (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il futuro dell’ex capitano della Roma Francesco Totti potrebbe essere nel porno? È ciò che si augura il re dei contenuti a luci rosse: Rocco Siffredi. L’attore è ospite della prossima puntata del programma “Ciao Maschio” condotto da Nunzio De Girolamo. Nell’anticipazione della messa in onda di domani, 26 ottobre, De Girolamo chiede a Siffredi: «Tu ogni tanto hai questa passione che qualcuno deve essere tuo erede». L’attore hard la interrompe perché è certo: «Totti. Lo conosco bene». «Ha il dono» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CIAO MASCHIO FANPAGE (@ciaomaschiofanpage) Non un ritorno in Serie A, come aveva fatto trapelare giorni fa, ma dietro una telecamera a girare scene porno. Siffredi lo vedrebbe bene nel nuovo “ruolo”, addirittura ritiene che potrebbe surclassarlo: «Ma Totti proprio oltre. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il futuro dell’ex capitano della Roma Francescopotrebbe essere nel porno? È ciò che si augura il re dei contenuti a luci rosse:. L’attore è ospite della prossima puntata del programma “Ciao Maschio” condotto da Nunzio De Girolamo. Nell’anticipazione della messa in onda di domani, 26 ottobre, De Girolamo chiede a: «Tu ogni tanto hai questa passione che qualcuno deve essere tuo erede». L’attore hard la interrompe perché è certo: «. Lo conosco bene». «Ha il» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CIAO MASCHIO FANPAGE (@ciaomaschiofanpage) Non un ritorno in Serie A, come aveva fatto trapelare giorni fa, ma dietro una telecamera a girare scene porno.lo vedrebbe bene nel nuovo “ruolo”, addirittura ritiene che potrebbe surclassarlo: «Maproprio oltre.

