Quotidiano.net - Torino, neonato di 40 giorni salvato dalla cecità con la tecnologia 3D

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 –di 40, cieco per una malattia rarissima, è stato operato alle Molinette dicon una3D: non ci sono altri casi al mondo descrittiletteratura scientifica. Anche se Michele Reibaldi, direttore di Oculistica universitaria della Città della Salute, preferisce raccontarla così: “Oggi abbiamo unache ci consente interventi che prima non erano possibili”. Gli abbiamo rivolto 3 domande. Intervento in3D: che cosa significa? "Di solito – chiarisce il professore - per operare si usa il microscopio. Da qualche tempo, invece, si sfrutta una visualizzazione tridimensionale, un monitor e occhiali 3 D, proprio come quelli che si indossano al cinema, permettono di arrivare a un’immagine molto più grande, a una risoluzione molto più elevata ma soprattutto a guadagnare in profondità.