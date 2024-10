Ternana, il pareggio contro il Rimini fa male: 1-1 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Terni, 25 ottobre 2024 – E’ successo tutto nel secondo tempo, ed il pareggio contro il coriaceo Rimini fa male alla Ternana che si è fatta riprendere dagli avversari dopo essere riuscita a scardinare la rocciosa difesa del Rimini, sceso al “Liberati” con la ferma intenzione di difendere il risultato. La mezza battuta d’arresto costringe adesso le fere a recuperare terreno già nel turno infrasettimanale di martedì prossimo in casa del Sestri Levante. La Ternana ha condotto le operazioni di gioco ma ha fatto fatica a penetrare nel bunker romagnolo. Al 44’ del primo tempo è stato annullato un gol di Cianci per un intervento falloso dell’attaccante sul difensore dei romagnoli Lepri. Sport.quotidiano.net - Ternana, il pareggio contro il Rimini fa male: 1-1 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Terni, 25 ottobre 2024 – E’ successo tutto nel secondo tempo, ed ilil coriaceofaallache si è fatta riprendere dagli avversari dopo essere riuscita a scardinare la rocciosa difesa del, sceso al “Liberati” con la ferma intenzione di difendere il risultato. La mezza battuta d’arresto costringe adesso le fere a recuperare terreno già nel turno infrasettimanale di martedì prossimo in casa del Sestri Levante. Laha condotto le operazioni di gioco ma ha fatto fatica a penetrare nel bunker romagnolo. Al 44’ del primo tempo è stato annullato un gol di Cianci per un intervento falloso dell’attaccante sul difensore dei romagnoli Lepri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Rimini resta imbattuto in trasferta : strappato un punto dal campo della vicecapolista Ternana - A Terni arriva il terzo pareggio consecutivo del Rimini. I biancorossi fermano sull'1-1 la vicecapolista Ternana e confermano l'imbattibilità in trasferta. Le reti nella ripresa portano la firma di Cicerelli e Garetto, per un punto sicuramente ... (Today.it)

Serie C 2024/2025 - stop casalingo per la Ternana : 1-1 col Rimini - Finisce 1-1 tra Ternana e Rimini al ‘Liberati’ in occasione dell’undicesima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. La squadra di Abate sale così a 22 punti, uno in meno del Pescara capolista, che ha due partite da recuperare. Terzo segno ‘X’ ... (Sportface.it)

Ternana-Rimini (venerdì 25 ottobre 2024 ore 20 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati. Abate recupera Aloi e Tito - diverse assenze per Buscè - Il pareggio nello scontro diretto contro la Torres rappresenta una frenata per la Ternana di Abate, che è adesso 2 punti dietro al Pescara con una gara in più: l’anticipo dell’undicesimo turno di Serie C girone B vede le fere di Abate opposti ... (Infobetting.com)

Ternana-Rimini - le formazioni UFFICIALI della gara - Le formazioni di Ternana-Rimini scendono in campo nell’anticipo dell’undicesima giornata di campionato. I rossoverdi arrivano alla sfida con tutti gli effettivi a disposizione, tranne l’infortunato Samuele Damiani impegnato nel percorso di ... (Ternitoday.it)