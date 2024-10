Lanazione.it - "Tempi certi sul livellamento". Crociere, il Clia vuole certezze

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La richiesta di un "quadro chiaro" entro novembre, e se necessario l’approvazione di una legge ad hoc "sulla scorta di quanto già avvenuto per altre opere prioritarie". Cruise Lines International Association, l’associazione internazionale delle compagnie crocieristiche, rilancia le preoccupazioni sul settore crocieristico spezzino alla luce dei ritardi che stanno caratterizzando l’intervento didei fondali del bacino del porto spezzino deputato alle. Per il"l’avvio dei lavori per il potenziamento dell’infrastruttura portuale, unito ai mancati interventi di manutenzione del fondale, pregiudica infatti l’ingresso e l’uscita delle navi. La presenza dei cassoni, in assenza dello spianamento e rimozione di 17mila metri cubi di sedimenti, è causa di gravissime interferenze con i tracciati di manovra delle navi.