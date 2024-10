Liberoquotidiano.it - "Stupidi che non sanno leggere", "Ignorante è chi insulta": Usa, rissa tra Friedman e Lombardi | Video

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Elezioni Usa, siamo agli ultimi chilometri prima dell'Election-day, previsto per il prossimo 5 novembre. Chi prevarrà tra Kamala Harris e Donald Trump? Lo scontro politico degli ultimi giorni verte sull'economia e sull'inflazione, con Trump che alimenta il fuoco della polemica, in pieno suo stile. Di questo si discute nello studio di PiazzaPulita, programma di approfondimento politico di La7, condotto da Corrado Formigli. Il dibattito è vivace tra Mario Calabresi, ex-direttore di Repubblica e co-fondatore di Chora Media, società di produzione di podcast, e Alan, giornalista e scrittore americano. Calabresi sostiene il malcontento della classe operaia americana: “L'inflazione è pesante, oggi la benzina costa più di 4 anni fa”., però, lo blocca subito: “Non è quello il punto, l'economia americana non andrà in recessione”.