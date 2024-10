Sport e scuola: l'inclusione sul podio. Le interviste alla campionessa paralimpica Giada Rossi e al tecnico messinese Arcigli (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quelle medaglie esposte in mondovisione. Quei sorrisi di chi sa di essere atleta a tutti gli effetti, nonostante le discriminazioni, i continui distinguo e una cultura che fatica a vedere come ricchezze le diverse caratteristiche di cui ogni persona è portatrice. C’è tutto questo e anche molto di più nella missione parigina dei ragazzi e delle ragazze guidate dal direttore tecnico messinese Alessandro Feedpress.me - Sport e scuola: l'inclusione sul podio. Le interviste alla campionessa paralimpica Giada Rossi e al tecnico messinese Arcigli Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quelle medaglie esposte in mondovisione. Quei sorrisi di chi sa di essere atleta a tutti gli effetti, nonostante le discriminazioni, i continui distinguo e una cultura che fatica a vedere come ricchezze le diverse caratteristiche di cui ogni persona è portatrice. C’è tutto questo e anche molto di più nella missione parigina dei ragazzi e delle ragazze guidate dal direttoreAlessandro

Sport all’infanzia - il progetto Scuola Attiva Kids in Lombardia si estende. Picchi : “Attività fisica importante fin dai primi anni” - Scuola Attiva Kids per la Lombardia, il progetto che ha l’obiettivo di diffondere l’attività motoria e sportiva tra i più giovani, riparte anche per l’anno scolastico 2024-2025. Finanziato da Regione Lombardia e realizzato da Sport e Salute in ... (Orizzontescuola.it)

Torna Noi Magazine con la sesta stagione della GDS Academy : in prima pagina le Paralimpiadi - tra sport e scuola l'inclusione è... sul podio! - Ritorna Noi Magazine, l’inserto che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la sesta stagione della GDS Academy - il brand di Ses dedicato al settore educational - e del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” . ... (Gazzettadelsud.it)