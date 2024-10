Spezia-Bari, le pagelle: bene Radunovic e la difesa, Novakovich appannato (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Bari torna da La Spezia con un punto dopo una partita in cui ha pensato più a difendersi per scelta del proprio allenatore. Contro una squadra fisica e temibile sulle palle inattive come quella bianconera, è servita una prestazione molto attenta e dispendiosa sul piano nervoso, e a farne le Baritoday.it - Spezia-Bari, le pagelle: bene Radunovic e la difesa, Novakovich appannato Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Iltorna da Lacon un punto dopo una partita in cui ha pensato più a difendersi per scelta del proprio allenatore. Contro una squadra fisica e temibile sulle palle inattive come quella bianconera, è servita una prestazione molto attenta e dispendiosa sul piano nervoso, e a farne le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’assalto dello Spezia si ferma sul palo : regge il muro del Bari - al Picco è pareggio - La Spezia, 25 ottobre 2024 – Da qualche parte era scritto che una delle migliori prestazioni dello Spezia, non sarebbe bastata per agganciare il Pisa in testa alla classifica. Magari in quella stessa parte di cielo dove è adesso Michelangelo, ... (Sport.quotidiano.net)

Spezia-Bari 0-0 : il match del Picco finisce a reti inviolate - Quarto pareggio di fila per il Bari, che ha fermato sullo 0-0 lo Spezia nell'anticipo della decima giornata di Serie B. Sul manto erboso del Picco, allentato da ore di pioggia battente, i biancorossi sono riusciti a resistere alla seconda in ... (Today.it)

Spezia-Bari 0-0 : il match del Picco finisce a reti inviolate - Quarto pareggio di fila per il Bari, che ha fermato sullo 0-0 lo Spezia nell'anticipo della decima giornata di Serie B. Sul manto erboso del Picco, allentato da ore di pioggia battente, i biancorossi sono riusciti a resistere alla seconda in ... (Baritoday.it)

Spezia-Bari finisce senza gol : Esposito a secco - Favilli esce per infortunio - E` finita senza gol la prima partita della 10a giornata di Serie B: l`anticipo tra Spezia e Bari si è concluso sullo 0-0, con la squadra di... (Calciomercato.com)