Ilgiorno.it - Sottopasso ferroviario, sì al progetto

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La giunta ha approvato nei giorni scorsi la presa d’atto degli studi di fattibilità e delper la creazione di unciclopedonale che consentirà a ciclisti e pedoni, che vogliano evitare il passaggio a livello di viale Mazzini, di arrivare in via Giramo senza passare sui binari, né dover aspettare il passaggio dei convogli a sbarre abbassate prima di attraversare. La delibera è stata assunta in funzione della richiesta di fondi alla Regione, sulla base del bando che mette a disposizione ben 41 milioni a fondo perduto per migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie presenti nei centri abitati attraverso la realizzazione di opere capaci di collegarle in maniera armonica al tessuto urbano.