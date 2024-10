Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, il bacio al Grande Fratello spagnolo: cosa è successo (Di venerdì 25 ottobre 2024) I due inquilini si sono lasciati andare alle coccole sotto le coperte Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è sbocciato l'amore. I due inquilini del Grande Fratello da quando hanno messo piede nella casa del Gran Hermano non hanno avuto più il timore di esprimere i propri sentimenti: ecco che tra i due si è Sbircialanotizia.it - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, il bacio al Grande Fratello spagnolo: cosa è successo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) I due inquilini si sono lasciati andare alle coccole sotto le coperte Traè sbocciato l'amore. I due inquilini delda quando hanno messo piede nella casa del Gran Hermano non hanno avuto più il timore di esprimere i propri sentimenti: ecco che tra i due si è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GF - Shaila Gatta svela cosa ha fatto a letto con Lorenzo : sul web è caos - La «vacanza» di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello spagnolo sta dando i suoi frutti. I due, infatti, in questi giorni ne hanno combinate di tutti i colori facendo parlare molto di sé, sia in Spagna sia in Italia. Proprio ieri, lo ... (Tvpertutti.it)

Javier Martinez svela cosa farà quando rivedrà Shaila Gatta al GF : la decisione - In queste ore, Javier Martinez si è lasciato andare a delle riflessioni in merito a quanto accaduto nel corso della precedente puntata del Grande Fratello tra lui e Shaila Gatta. Ancora turbato per le parole della donna, il giovane si è sfogato ... (Tutto.tv)

Grande Fratello - Lorenzo Spolverato pronto a difendere Shaila Gatta : la frecciatina a Javier Martinez! - Mentre sono ancora nel Grande Fratello spagnolo, Lorenzo Spolverato commenta con Shaila Gatta la possibile reazione di Javier Martinez e si mostra pronto a difendere il suo nuovo flirt. (Comingsoon.it)

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto l’amore nella Casa del GF spagnolo - i video della notte - Shaila Gatta ha ammesso di avere fatto l’amore con Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello in Spagna. “Abbiamo dormito insieme ed è partita la passione. Non avevo mai vissuto un’emozione così”, ha ammesso la gieffina.Continua a leggere (Fanpage.it)