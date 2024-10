Sanità, Schlein: “Tagli e disuguaglianze in aumento, servono politiche sociali efficaci” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha espresso preoccupazioni incisive riguardo alla situazione della Sanità pubblica in Italia durante un intervento alla Biennale dell’economia cooperativa a Bologna. Sottolineando che i continui Tagli al settore sanitario stanno alimentando disuguaglianze sempre più marcate, Schlein ha affermato che è difficile promuovere politiche sociali efficaci in un contesto in L'articolo Sanità, Schlein: “Tagli e disuguaglianze in aumento, servono politiche sociali efficaci” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Sanità, Schlein: “Tagli e disuguaglianze in aumento, servono politiche sociali efficaci” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Elly, segretaria del Partito Democratico, ha espresso preoccupazioni incisive riguardo alla situazione dellapubblica in Italia durante un intervento alla Biennale dell’economia cooperativa a Bologna. Sottolineando che i continuial settore sanitario stanno alimentandosempre più marcate,ha affermato che è difficile promuoverein un contesto in L'articolo: “in” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

**Manovra : Schlein - 'Meloni su sanità dà i numeri da giorni - siamo a minimi storici'** - Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Meloni sono giorni che dà i numeri sulla sanità. Noi li abbiamo messi in fila e se si guarda la spesa sanitaria sul Pil è scesa. Meloni dice che le fa ridere che si calcoli la spesa in base al Pil ma si fa così in tutto ... (Liberoquotidiano.it)

Schlein - in manovra confermata batosta clamorosa per la sanità - "Il testo della manovra purtroppo conferma i nostri timori: il governo Meloni ha deciso di dare un altro colpo al Servizio sanitario nazionale, riducendo il finanziamento rispetto agli annunci roboanti delle scorse settimane. Così si calpesta la ... (Quotidiano.net)

Manovra - Schlein : batosta clamorosa alla sanità pubblica - Roma, 23 ott. (askanews) – “Il testo della manovra purtroppo conferma i nostri timori: il governo Meloni ha deciso di dare un altro colpo al servizio sanitario nazionale, riducendo il finanziamento rispetto agli annunci roboanti delle scorse ... (Ildenaro.it)

Manovra : Schlein - 'batosta clamorosa alla sanità pubblica - capisco rabbia medici' - Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Il testo della manovra purtroppo conferma i nostri timori: il governo Meloni ha deciso di dare un altro colpo al servizio sanitario nazionale, riducendo il finanziamento rispetto agli annunci roboanti delle scorse ... (Liberoquotidiano.it)