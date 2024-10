Rocca a Chicago: “Numerose possibilità di collaborazione il governo dell’Illinois” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Chicago, 25 ottobre 2024 – A Chicago, oltre all’inaugurazione di Vinitaly USA, dove la Regione Lazio ha portato 15 cantine del territorio, il presidente Rocca ha anche potuto confrontarsi con alcune delle eccellenze nel campo della ricerca di base e applicata dell’Illinois, tra cui spicca il laboratorio Federale Argonne. Finanziata dal Dipartimento dell’Energia statunitense, l’avveniristica struttura è riconosciuta a livello internazionale per l’impatto pionieristico in molteplici campi della ricerca e delle innovazioni tecnologiche, con contributi distintivi in materia di scoperte scientifiche, strutture all’avanguardia, soluzioni energetiche e climatiche e progressi nella sicurezza globale. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – A, oltre all’inaugurazione di Vinitaly USA, dove la Regione Lazio ha portato 15 cantine del territorio, il presidenteha anche potuto confrontarsi con alcune delle eccellenze nel campo della ricerca di base e applicata, tra cui spicca il laboratorio Federale Argonne. Finanziata dal Dipartimento dell’Energia statunitense, l’avveniristica struttura è riconosciuta a livello internazionale per l’impatto pionieristico in molteplici campi della ricerca e delle innovazioni tecnologiche, con contributi distintivi in materia di scoperte scientifiche, strutture all’avanguardia, soluzioni energetiche e climatiche e progressi nella sicurezza globale.

