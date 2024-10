Regionali, a Genova 480mila elettori: più di 2mila 18enni e 447 ultracentenari (Di venerdì 25 ottobre 2024) Domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024, circa 480mila elettori saranno chiamati a votare a Genova per le elezioni Regionali della Liguria.Ricordiamo che le votazioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23, e di lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15.elettori: più Genovatoday.it - Regionali, a Genova 480mila elettori: più di 2mila 18enni e 447 ultracentenari Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024, circasaranno chiamati a votare aper le elezionidella Liguria.Ricordiamo che le votazioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23, e di lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15.: più

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali in Liguria : 480.000 elettori a Genova per il voto del 27 e 28 ottobre 2024 - Facebook WhatsApp Twitter Genova si prepara a ospitare le Elezioni Regionali della Liguria il 27 e 28 ottobre 2024. Circa 480.000 elettori saranno chiamati a esprimere il proprio voto in un contesto di cambiamenti e riorganizzazioni delle sedi ... (Gaeta.it)

Elezioni regionali - a Genova trasferite otto sezioni : la guida al voto - Domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024 si svolgeranno le elezioni regionali e a Genova saranno 480mila gli elettori chiamati a votare. Le votazioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23, e di lunedì 28 ottobre, dalle 7 ... (Genovatoday.it)

Elezioni regionali - i risultati del sondaggio di Genova Today - Tra una settimana esatta, alle 15, chiuderanno i seggi e inizierà lo spoglio per le elezioni regionali. Al termine sapremo chi sarà il successore di Giovanni Toti alla guida della Liguria. Non c'è ballottaggio, dunque chi ottiene più voti, ... (Genovatoday.it)

Polemica tra Comune di Genova e Socrem : accuse e difese in vista delle elezioni regionali - Facebook WhatsApp Twitter L’ultimo appello elettorale lanciato dalla Società di Cremazione sta suscitando forti polemiche nel panorama politico genovese. Con dichiarazioni che sollevano interrogativi sull’operato dell’amministrazione ... (Gaeta.it)