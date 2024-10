Raid israeliano, strage di civili a nord di Gaza: 150 tra morti e feriti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Decine di civili uccisi e vasta distruzione. Nella Striscia di Gaza si registra una delle peggiori stragi dall'inizio di questo conflitto Imolaoggi.it - Raid israeliano, strage di civili a nord di Gaza: 150 tra morti e feriti Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Decine diuccisi e vasta distruzione. Nella Striscia disi registra una delle peggiori stragi dall'inizio di questo conflitto

