Quarto Grado le anticipazioni di venerdì 25 ottobre

(Di venerdì 25 ottobre 2024), ledi2525, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sul drammatico caso di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, l’11 novembre 2023. Turetta è atteso, nella giornata di, in aula davanti ai giudici. La sentenza è prevista per il 3 dicembre. Al centro della puntata anche la vicenda di Piera Paganelli. Le indagini si stanno concentrando sul DNA rinvenuto sulla gonna della donna. A chi appartiene? All’assassino o a un soccorritore? Intanto, dal carcere, Louis Dassilva continua a dirsi innocente.