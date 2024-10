Screenworld.it - Parthenope: mito e mistero di una Napoli al femminile

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Non c’è mai abbastanza spazio per parlare di concetti nel Cinema, specialmente quando si fa necessario inquadrare un’intera poetica (come quella di Paolo Sorrentino) in poche righe. Il ritorno del regista a Cannes, luogo la cui attrazione fa rima con la settima arte, non è stato casuale:stesso è un film di ritorni, un colosso autorale che sogna unacomplessa e a tratti ineffabile. Così è se vi pare: l’ultima fatica del regista partenopeo scavalca il realismo disarmante e sognante di È stata la mano di Dio, abbandonando la sfera strettamente personale di Sorrentino per guardare ancor più a fondo. Nata dall’acqua, creatura errante fra gli oceani del tempo,non colpisce solamente perché è la prima donna tipicamente sorrentiniana, ma perché spinge il suo stesso autore a riflettere attraverso una misteriosa allegoria.