Omicidio Cecchettin, scoperto falso profilo Giulia su Character.AI (Di venerdì 25 ottobre 2024) Su Character.AI l’avatar di Giulia Cecchettin. Lo ha scoperto in questi giorni Sky TG24 partendo da una storia analoga accaduta negli Stati Uniti, dove il padre di una ragazza vittima di femminicidio ha scoperto la presenza, sulla stessa piattaforma, di un profilo falso che utilizzava la foto e il nome di sua figlia per promuovere dei prodotti online. Giulia Cecchettin è stata uccisa quasi un anno fa, ma su Character.Ai ci sono software che simulano la sua identità, permettendo agli utenti di interagire con lei, scrivendole o addirittura chiamandola al telefono. Lapresse.it - Omicidio Cecchettin, scoperto falso profilo Giulia su Character.AI Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Su.AI l’avatar di. Lo hain questi giorni Sky TG24 partendo da una storia analoga accaduta negli Stati Uniti, dove il padre di una ragazza vittima di femminicidio hala presenza, sulla stessa piattaforma, di unche utilizzava la foto e il nome di sua figlia per promuovere dei prodotti online.è stata uccisa quasi un anno fa, ma su.Ai ci sono software che simulano la sua identità, permettendo agli utenti di interagire con lei, scrivendole o addirittura chiamandola al telefono.

