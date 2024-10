No More Trouble, cosa rimane di una tempesta: video intervista a Giovanni Soldini e Tommaso Romanelli (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una traversata dell'Atlantico in barca a vela, a fine anni '90, inseguendo un nuovo record. Giovanni Soldini e il suo equipaggio alle prese con il dramma della morte di un ingegnere e velista presente a bordo, una storia raccontata in un riuscito documentario dal figlio Tommaso Romanelli. Una video intervista dalla Festa di Roma. Comingsoon.it - No More Trouble, cosa rimane di una tempesta: video intervista a Giovanni Soldini e Tommaso Romanelli Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una traversata dell'Atlantico in barca a vela, a fine anni '90, inseguendo un nuovo record.e il suo equipaggio alle prese con il dramma della morte di un ingegnere e velista presente a bordo, una storia raccontata in un riuscito documentario dal figlio. Unadalla Festa di Roma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

No more trouble - Tommaso Romanelli e Giovanni Soldini : ¬ęDi una tempesta rimane anche altro oltre a quello che si dava per scontato¬Ľ - Presentato in anteprima ad Alice nella Citt√† ‚ÄúNo more trouble‚ÄĚ √® una straordinaria storia di un‚Äôassenza, un viaggio nella memoria di un figlio alla ricerca di suo padre. Tommaso Romanelli, che firma la sua opera prima, porta sul grande schermo ... (Funweek.it)

No¬†More¬†Trouble¬†‚Äď Cosa rimane di una tempesta : intervista a Giovanni Soldini e Tommaso Romanelli - No¬†More¬†Trouble¬†‚Äď Cosa rimane di una tempesta: intervista a Giovanni Soldini e Tommaso Romanelli No¬†More¬†Trouble¬†‚Äď Cosa rimane di una tempesta di Tommaso Romanelli presentata in anteprima ad Alice nella Citt√†, film di apertura della sezione ... (Cinefilos.it)

No More Trouble è "Un atto di verità umana". L'intervista a Tommaso Romanelli e Giovanni Soldini - "Un papà, un architetto, un uomo". Il regista, figlio di Andrea Romanelli, insieme al leggendario velista, hanno raccontato l'esperienza vissuta realizzando uno splendido documentario. Ci sono i documentari, e poi ci sono i documentari come No More ... (Movieplayer.it)

Giovanni Soldini e Amref insieme per l'Africa dove una persona su cinque soffre la fame - Il 16 ottobre è la giornata mondiale dell'alimentazione. La fame non è un gioco è la campagna di Amref in collaborazione con My Cooking Box cui il navigatore ha donato una ricetta (Vanityfair.it)