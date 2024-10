Ilgiorno.it - Milano, gli rubano il cellulare e si arrampica sulla stazione Centrale per protesta

(Di venerdì 25 ottobre 2024)– Lasui generis e a dir poco plateale in cima all'edificodella, pare perre per il furto di unin piazza Duca d'Aosta. Gli sguardi all'insù di centinaia di passeggeri che in quei minuti stavano entrando o uscendo dalla. L'attivazione del piano di emergenza, con il materassone allestito dai vigili del fuoco per attutire l'eventuale caduta. E l'intervento degli agenti della Polfer, che hanno convinto l'uomo a scendere. La segnalazione della polizia L'allarme è scattato attorno alle 18 di oggi, venerdì 25 ottobre, quando alcuni poliziotti del Reparto mobile in servizio davanti agli ingressi dellasi sono accorti di quella sagoma che stava scalando la facciata, utilizzando l'impalcatura di un cantiere vicino alla Galleria delle Carrozze.