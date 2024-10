Milan-Napoli gratis su Dazn: la Serie A torna in chiaro 28 anni dopo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Storica novità per la Serie A. Il big match della decima giornata tra Milan e Napoli sarà infatti visibile su Dazn in modo gratuito ai primi 2 milioni di utenti non abbonati che accederanno sulla piattaforma streaming. Il massimo campionato torna in chiaro a distanza di 28 anni da quel 1996 in cui l’ultimo incontro in chiaro era stato Juventus-Sampdoria al Delle Alpi. Una svolta resa possibile dal pacchetto Try and buy dei diritti tv commercializzati dalla Lega Serie A, che prevede fino a un massimo di cinque partite a stagione mandate in onda in chiaro. E il primo big match della stagione 2024/2025 scelto è proprio quello di San Siro del 29 ottobre nel turno infrasettimanale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Storica novità per laA. Il big match della decima giornata trasarà infatti visibile suin modo gratuito ai primi 2 milioni di utenti non abbonati che accederanno sulla piattaforma streaming. Il massimo campionatoina distanza di 28da quel 1996 in cui l’ultimo incontro inera stato Juventus-Sampdoria al Delle Alpi. Una svolta resa possibile dal pacchetto Try and buy dei diritti tv commercializzati dalla LegaA, che prevede fino a un massimo di cinque partite a stagione mandate in onda in. E il primo big match della stagione 2024/2025 scelto è proprio quello di San Siro del 29 ottobre nel turno infrasettimanale.

