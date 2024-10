Meloni, occupazione più alta da quando Garibaldi ha unito Italia (Di venerdì 25 ottobre 2024) "quando mi sono insediata ho fatto una promessa, che avremmo stravolto tutti i pronostici" e ora i dati mostrano "chi aveva ragione: dopo due anni di governo schiena dritta e idee chiare" l'Italia è passata da "una nazione citata tra i Pigs" a Paese che "cresce più della media dell'eurozona" e ha "il tasso di occupazione più alto da quando Garibaldi ha unificato l'Italia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, leader di FdI, al comizio del centrodestra a Genova, per la chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci, candidato governatore della Liguria. Quotidiano.net - Meloni, occupazione più alta da quando Garibaldi ha unito Italia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) "mi sono insediata ho fatto una promessa, che avremmo stravolto tutti i pronostici" e ora i dati mostrano "chi aveva ragione: dopo due anni di governo schiena dritta e idee chiare" l'è passata da "una nazione citata tra i Pigs" a Paese che "cresce più della media dell'eurozona" e ha "il tasso dipiù alto daha unificato l'". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, leader di FdI, al comizio del centrodestra a Genova, per la chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci, candidato governatore della Liguria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due anni di governo Meloni - la premier : "Record storici su economia e occupazione - messo in sicurezza conti dello Stato" - VIDEO - "Abbiamo rilanciato la crescita economica e l'occupazione, raggiungendo diversi record storici. Mai così tanti posti di lavoro, mai così tanti posti di lavoro stabile, mai così tanti contratti a tempo indeterminato, e mai così tante donne che ... (Ilgiornaleditalia.it)

Due anni di governo Meloni - la premier : "Record storici su economia e occupazione - messo in sicurezza conti dello Stato" - VIDEO - "Abbiamo rilanciato la crescita economica e l'occupazione, raggiungendo diversi record storici. Mai così tanti posti di lavoro, mai così tanti posti di lavoro stabile, mai così tanti contratti a tempo indeterminato, e mai così tante donne che ... (Ilgiornaleditalia.it)

Due anni di governo Meloni : nelle slide celebrative tante omissioni e dati parziali su occupazione - stipendi - export - Pnrr - fisco - sanità e sostegno alle imprese - Numeri scelti con cura per assicurarsi che il bicchiere sembri mezzo pieno. E che chi legge si trovi davanti l’immagine di un Paese che macina record, dal lavoro alla sanità passando per l’aumento degli stipendi, i risultati del Pnrr, l’andamento ... (Ilfattoquotidiano.it)

Meloni dopo due anni di governo rivendica “record storici” su occupazione e sanità : cosa c’è di vero - La presidente del Consiglio ha diffuso un video in cui rivendica i risultati ottenuti negli ultimi due anni. Dalla "crescita economica" ai "record storici" sull'occupazione, fino alle risorse per la sanità che "mai nessun governo aveva stanziato in ... (Fanpage.it)