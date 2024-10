Mbappé vince l’appello contro il Psg, la LFP gli dà ragione sui 55 milioni di arretrati (Di venerdì 25 ottobre 2024) Kylian Mbappé incassa ancora un successo nella battaglia legale contro il Psg. La commissione di appello della Lega professionistica francese (LFP) si è pronunciata nuovamente a favore dell’attaccante del Real Madrid sul contenzioso relativo ai 55 milioni di euro tra stipendio e bonus non pagati dal Paris Saint Germain, nell’ambito del tira e molla per l’addio del fuoriclasse all’ex club. Una decisione che conferma quanto già deciso dall’organo paritario della Federcalcio francese. Gli arretrati L’11 settembre la Commissione giuridica della LFP aveva proposto una mediazione tra le due parti, rifiutata però dal calciatore. Quifinanza.it - Mbappé vince l’appello contro il Psg, la LFP gli dà ragione sui 55 milioni di arretrati Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Kylianincassa ancora un successo nella battaglia legaleil Psg. La commissione di appello della Lega professionistica francese (LFP) si è pronunciata nuovamente a favore dell’attaccante del Real Madrid sul contenzioso relativo ai 55di euro tra stipendio e bonus non pagati dal Paris Saint Germain, nell’ambito del tira e molla per l’addio del fuoriclasse all’ex club. Una decisione che conferma quanto già deciso dall’organo paritario della Federcalcio francese. GliL’11 settembre la Commissione giuridica della LFP aveva proposto una mediazione tra le due parti, rifiutata però dal calciatore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mbappé risponde alle critiche e alle accuse : che gol contro il Celta Vigo – VIDEO - Kylian Mbappé risponde alle critiche e all’accusa di stupro degli scorsi giorni con un gran gol con la maglia del Real Madrid Dopo una settimana fatte di polemiche e anche una pesante accusa di stupro, Kylian Mbappé risponde sul campo con un gran ... (Calcionews24.com)

Il caso. Accuse di stupro in Svezia e scontro con il PSG : l’autunno caldo di Mbappé - Kylian Mbappé, il fenomeno del calcio francese e mondiale, sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua carriera. Secondo le notizie che giungono dalla Svezia, il fuoriclasse del Real Madrid è indagato per violenza sessuale e stupro, ... (Secoloditalia.it)

Deschamps : «Mbappé non vuole andare contro il Real - non ho voluto metterlo in difficoltà» - Didier Deschamps non ha tenuto la conferenza stampa in vista dei match della Francia contro Israele e Belgio di Nations League, ma ha parlato ai canali ufficiali della nazionale. Oltre a Griezmann, ritiratosi dalla nazionale, grande assente sarà ... (Ilnapolista.it)

I tifosi contro Mbappé : «Il vero capitano - Griezmann - ormai è andato via» - Kylian Mbappé, d’accordo col ct della Francia Deschamps, non è stato convocato per i prossimi impegni nazionali; l’attaccante del Real Madrid, infatti, era reduce da un infortunio e avrebbe voluto recuperare al 100%. Ma il fatto che sia partito ... (Ilnapolista.it)