Thesocialpost.it - Maltempo in Toscana: nubifragio colpisce il sud della provincia di Grosseto, strade allagate e auto bloccate

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un violentoha causato gravi disagi nella zona suddi, colpendo duramente i comuni di Orbetello e Marsiliana. Solo a Orbetello sono stati registrati circa 44 millimetri di pioggia in appena tre ore, mentre a Marsiliana il livello ha raggiunto i 21 millimetri.chiuse e disagi per la viabilità A causa delle forti precipitazioni, è stata chiusa la stradale 161, bloccata tra Terrarossa e Santa Liberata verso Porto Ercole. La strada, sommersa dalle acque, ha intrappolato un’in transito. Anche ad Albinia la situazione è critica: chiuso il sottopasso dell’Aurelia e segnalati allagamenti nel piazzale del campo sportivo e in alcune viefrazione, ormai impraticabili.