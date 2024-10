Lilli Gruber fa la lista delle famiglie non tradizionali nel centrodestra e provoca Coghe: “Perché con loro siete così tolleranti? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il caso delle dimissioni di Francesco Spano, capo di gabinetto del ministro della Cultura Alessandro Giuli, tiene banco sui media. Soprattutto per il fatto che Spano sarebbe stato fatto fuori dalla parte più clericale e tradizionalista di Fratelli d’Italia Perché gay dichiarato e persino sposato con un altro uomo. Lo scontro prosegue anche in tv durante l’ultima puntata di Otto e mezzo. La conduttrice Lilli Gruber mette sotto pressione il suo ospite Jacopo Coghe del movimento pro vita. Scontro verbale nello studio di La7.Leggi anche: Francesco Spano si dimette da capo di gabinetto del ministero della Cultura: “Sgradevoli attacchi personali” “Voglio chiedere io qualcosa a Jacopo Coghe. – attacca a testa bassa Lilli Gruber – Lei è sposato e ha sei figli. Faccio un elenco delle famiglie non tradizionali che abbiamo al potere oggi. Thesocialpost.it - Lilli Gruber fa la lista delle famiglie non tradizionali nel centrodestra e provoca Coghe: “Perché con loro siete così tolleranti? Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il casodimissioni di Francesco Spano, capo di gabinetto del ministro della Cultura Alessandro Giuli, tiene banco sui media. Soprattutto per il fatto che Spano sarebbe stato fatto fuori dalla parte più clericale e tradizionadi Fratelli d’Italiagay dichiarato e persino sposato con un altro uomo. Lo scontro prosegue anche in tv durante l’ultima puntata di Otto e mezzo. La conduttricemette sotto pressione il suo ospite Jacopodel movimento pro vita. Scontro verbale nello studio di La7.Leggi anche: Francesco Spano si dimette da capo di gabinetto del ministero della Cultura: “Sgradevoli attacchi personali” “Voglio chiedere io qualcosa a Jacopo. – attacca a testa bassa– Lei è sposato e ha sei figli. Faccio un elencononche abbiamo al potere oggi.

