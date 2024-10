League of Legends, la finale del campionato mondiale 2024 nei The Space (Di venerdì 25 ottobre 2024) Domenica 2 novembre, alle ore 15:00, arriva nei The Space Cinema la finale del campionato mondiale 2024 di League of Legends. L’evento sarà visibile in diretta da Londra con il commento in italiano. Gli spettatori riceveranno in regalo dei gadget esclusivi: una Hextech Chest + key, un poster da collezione e una cup. Inoltre, in alcune sale, saranno presenti degli ospiti speciali. League of Legends è un videogioco online nato nel 2009, il cui successo ha portato alla creazione nel 2011 di un campionato mondiale di e-sports che vede giocatori in gara da tutti i continenti. Ad oggi è considerato uno dei tornei più importanti e prestigiosi nel settore, raggiungendo nell’edizione dello scorso anno oltre 6,3 milioni di spettatori. Preparatevi a un evento epico oltre ogni limite, tra giocate mozzafiato e campioni usati al massimo dell’abilità. Game-experience.it - League of Legends, la finale del campionato mondiale 2024 nei The Space Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Domenica 2 novembre, alle ore 15:00, arriva nei TheCinema ladeldiof. L’evento sarà visibile in diretta da Londra con il commento in italiano. Gli spettatori riceveranno in regalo dei gadget esclusivi: una Hextech Chest + key, un poster da collezione e una cup. Inoltre, in alcune sale, saranno presenti degli ospiti speciali.ofè un videogioco online nato nel 2009, il cui successo ha portato alla creazione nel 2011 di undi e-sports che vede giocatori in gara da tutti i continenti. Ad oggi è considerato uno dei tornei più importanti e prestigiosi nel settore, raggiungendo nell’edizione dello scorso anno oltre 6,3 milioni di spettatori. Preparatevi a un evento epico oltre ogni limite, tra giocate mozzafiato e campioni usati al massimo dell’abilità.

