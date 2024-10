Le famiglie delle persone con disabilità contro Regione Lombardia: “Impugnata ultima delibera sui tagli” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Comitato Caregiver Familiari B1B2 contesta la delibera Dgr 2847 della Regione Lombardia che ha tagliato i fondi alle famiglie al cui interno del nucleo ci sono persone disabili. In un comunicato i membri dell'associazione sottolineano: "Siamo stanchi ma sempre più determinati". Fanpage.it - Le famiglie delle persone con disabilità contro Regione Lombardia: “Impugnata ultima delibera sui tagli” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Comitato Caregiver Familiari B1B2 contesta laDgr 2847 dellache haato i fondi alleal cui interno del nucleo ci sonodisabili. In un comunicato i membri dell'associazione sottolineano: "Siamo stanchi ma sempre più determinati".

