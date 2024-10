Lando Norris ammette: “Non condivido la penalità ad Austin, ma per battere Verstappen devo cambiare alcune cose” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si continua a essere in disaccordo a Woking dopo quanto deciso dai commissari di gara nei confronti di Lando Norris ad Austin. La sanzione di 5? comminata a Lando, che l’ha privato del terzo gradino del podio davanti a Max Verstappen, non va giù al britannico e alla McLaren. Tuttavia, da parte del pilota c’è anche la consapevolezza che qualcosa dovrà cambiare nelle prossime sfide contro Max. “Sono sempre in disaccordo con quanto fatto dagli Stewards in Texas e penso che come squadra non condividiamo l’agire dei commissari. Credo che la maggior parte delle persone che stavano guardando sia di questo avviso dopo la penalità che ho ricevuto. Farò però dei cambiamenti, relativamente al mio essere più o meno aggressivo“, ha rivelato Norris ai media in Messico, sede del 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. “Pur non ritenendo di aver sbagliato, alla fine Max ha raggiunto il suo scopo. Oasport.it - Lando Norris ammette: “Non condivido la penalità ad Austin, ma per battere Verstappen devo cambiare alcune cose” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si continua a essere in disaccordo a Woking dopo quanto deciso dai commissari di gara nei confronti diad. La sanzione di 5? comminata a, che l’ha privato del terzo gradino del podio davanti a Max, non va giù al britannico e alla McLaren. Tuttavia, da parte del pilota c’è anche la consapevolezza che qualcosa dovrànelle prossime sfide contro Max. “Sono sempre in disaccordo con quanto fatto dagli Stewards in Texas e penso che come squadra non condividiamo l’agire dei commissari. Credo che la maggior parte delle persone che stavano guardando sia di questo avviso dopo lache ho ricevuto. Farò però dei cambiamenti, relativamente al mio essere più o meno aggressivo“, ha rivelatoai media in Messico, sede del 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. “Pur non ritenendo di aver sbagliato, alla fine Max ha raggiunto il suo scopo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - il lungo digiuno di Verstappen : la vittoria manca da 9 gare - ma Norris non si sta rivelando all’altezza per il Mondiale - Archiviati 19 dei 24 Gran Premi in calendario, la Formula Uno si appresta a fare tappa in Messico per un nuovo capitolo della sfida a distanza per il Mondiale tra Max Verstappen e Lando Norris. In realtà la leadership dell’olandese in classifica ... (Oasport.it)

F1 - Lando Norris accusa : “Entrambi siamo andati oltre il limite - ma Verstappen non ha ricevuto penalità” - Un altro Gran Premio che ha il sapore di occasione sprecata per Lando Norris e per la McLaren. Il britannico partiva dalla pole position e ha concluso giù dal podio ad Austin, allontanandosi quindi da Max Verstappen in classifica. Il pilota di ... (Oasport.it)

F1 : Usa; Lando Norris in pole davanti a Max Verstappen - Il britannico Lando Norris (McLaren), attualmente secondo nel campionato del mondo di Formula 1, partirà in pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di questa domenica, davanti al leader della classifica generale Max Verstappen (Red Bull), ... (Quotidiano.net)

F1 - Lando Norris : “Un bel giro - pole anche con un pizzico di fortuna. Domani sarà dura” - Lando Norris ha messo insieme tutti i pezzi del puzzle e si è andato a prendere la pole-position del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Austin, il pilota britannico della McLaren ha preceduto ... (Oasport.it)