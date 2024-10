La RAI dovrà tagliare personale e consulenti? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Allo stato attuale delle cose – con la possibilità di un intervento parlamentare solo ed esclusivamente attraverso la presentazione e approvazione di un emendamento dedicato -, il governo ha deciso di non abolire né abbassare il canone relativo alla televisione. Anzi, non è stato confermato lo “sconto” di 20 euro applicato nel corso del 2024, facendo – di fatto – aumentare questa “tassa” dai 70 ai 90 euro. Dunque, l’azienda pubblica potrebbe tornare a incassare quei 430 milioni di euro che quest’anno non erano stati prelevati dai cittadini. Al netto di tutto ciò, la stessa legge di bilancio (la cui prima versione è stata bollinata) prevede una graduale spending review, con l’inserimento di un tetto di spesa per la Rai. Giornalettismo.com - La RAI dovrà tagliare personale e consulenti? Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Allo stato attuale delle cose – con la possibilità di un intervento parlamentare solo ed esclusivamente attraverso la presentazione e approvazione di un emendamento dedicato -, il governo ha deciso di non abolire né abbassare il canone relativo alla televisione. Anzi, non è stato confermato lo “sconto” di 20 euro applicato nel corso del 2024, facendo – di fatto – aumentare questa “tassa” dai 70 ai 90 euro. Dunque, l’azienda pubblica potrebbe tornare a incassare quei 430 milioni di euro che quest’anno non erano stati prelevati dai cittadini. Al netto di tutto ciò, la stessa legge di bilancio (la cui prima versione è stata bollinata) prevede una graduale spending review, con l’inserimento di un tetto di spesa per la Rai.

