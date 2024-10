La missione Crew 8 è ammarata al largo della Florida (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo un viaggio durato circa un giorno, la missione Crew 8 è ammarata senza difficoltà nell'oceano al largo della Florida alle ore 9,30 ora italiana, a bordo di una navetta Crew Dragon Endeavour di SpaceX. La discesa è avvenuta come da programma, con i 4 paracadute a rallentare l'avvicinamento all'acqua: a bordo gli astronauti della Nasa Matthew Dominick nel ruolo di comandante, Michael Barratt e Jeanette Epps e il cosmonauta della Roscosmos Alexander Grebenkin. Si conclude così la missione iniziata il 4 marzo 2024: la partenza dalla Stazione Spaziale Internazionale era stata inizialmente fissata al 7 ottobre, ma il passaggio dell'uragano Milton ha costretto a ritardare il rientro sulla Terra a causa delle condizioni proibitive nella zona di ammaraggio. Quotidiano.net - La missione Crew 8 è ammarata al largo della Florida Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo un viaggio durato circa un giorno, la8 èsenza difficoltà nell'oceano alalle ore 9,30 ora italiana, a bordo di una navettaDragon Endeavour di SpaceX. La discesa è avvenuta come da programma, con i 4 paracadute a rallentare l'avvicinamento all'acqua: a bordo gli astronautiNasa Matthew Dominick nel ruolo di comandante, Michael Barratt e Jeanette Epps e il cosmonautaRoscosmos Alexander Grebenkin. Si conclude così lainiziata il 4 marzo 2024: la partenza dalla Stazione Spaziale Internazionale era stata inizialmente fissata al 7 ottobre, ma il passaggio dell'uragano Milton ha costretto a ritardare il rientro sulla Terra a causa delle condizioni proibitive nella zona di ammaraggio.

