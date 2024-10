Anteprima24.it - La Festa della Castagna di Montella compie 40 anni: attesi migliaia di visitatori

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ conto alla rovescia per la 40^ edizionediIgp. La rassegna enogastronomica considerata tra le più partecipate in Campania e tra le più rinomate in ambito nazionale, faqualità la sua bandiera. Per sei giorni animerà le strade del borgo di profumi, sapori e colori, permettendo di gustare e apprezzare lanelle sue varie declinazioni. Edizione che è sta presentata in mattinata a Palazzo Caracciolo.