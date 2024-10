Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, un diamante può anche non essere per sempre

(Di venerdì 25 ottobre 2024), unpuònon per. Scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera: Scatta lento, pennella meno, si oscura quando viene sostituito.sorride soltanto dopo un gol, e l’ultimo a Empoli su calcio di rigore, è valso tre punti. Non basta. Lui può di più, la trattativa sul rinnovo del contratto sta rappresentando l’alibi, sia pur inconsapevole, del rendimento altalenante. I diamanti — «se va via ce ne faremo una ragione», le parole del presidente De Laurentiis — possononon«per».e il Napoli, il rinnovo non è affatto scontato (Gazzetta) La Gazzetta dello Sport scrive (con Vincenzo D’Angelo) della situazione contrattuale di. Khvicha è concentrato solo sul campo, ma sa benissimo che si entra in un periodo in cui si giocherà una doppia partita.