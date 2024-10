Bollicinevip.com - Jolie Papillon, la farfalla del burlesque torna in Italia

(Di venerdì 25 ottobre 2024), ladelinUn ritorno atteso:a Rimini, l’amatissima performerdei reali inglesi, residente a Londra da 15 anni, si prepara are in. A metà novembre,incanterà il pubblico di Rimini con uno spettacolo esclusivo. “Perché ho raggiunto il successo? Perché nella mia vita non è mai esistito un piano B”, dichiara con orgoglio. “La bellezza si vede, il fascino si sente”, diceva Roberto Gervaso, cultore dell’eleganza femminile. L’aforisma descrive perfettamente la presenza scenica di, una delle più celebrir al mondo. Con il suo corpo sinuoso e lo stile da diva anni ‘50,ha trasformato la seduzione in una vera e propria forma d’arte. Apparizioni su Vogue e Vanity Fair l’hanno consacrata icona di glamour internazionale, dietro solo a Dita von Teese.