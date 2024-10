Anteprima24.it - Isole Hawaii, ‘Ironman World Championship’: storica partecipazione di un triathleta sannita

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà un momento storico per la comunità triathleticache per la prima volta vedrà al via dell’Evento di triathlon per antonomasia il torrecusano Luigi Tedesco portacolori e Vicepresidente della ASD KRONOS TRIATHLON TEAM. La squadra beneventana composta da atleti provenienti da tutta la Campania di cui mai nessuno aveva avuto la capacità e bravura di raggiugere un traguardo del genere. Prima di oggi tali risultati sembravano irraggiungibili nella provincia di Benevento, ma grazie alla presenza del Team dal 2021 il movimento è cresciuto in maniera esponenziale dando oggi anche ottime prospettive per il futuro. La distanza IRONMAN è la più dura per unche deve affrontare 3,8km di nuoto, 180km di ciclismo a cronometro e 42,195km di corsa prima di tagliare il tanto ambito traguardo.