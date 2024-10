Imprese, nasce l’“ELITE Campania Hub”: nuovi strumenti a supporto del territorio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con l’obiettivo di mettere a disposizione strumenti e soluzioni per accelerare e supportare la crescita delle migliori Imprese del territorio campano, nasce l’“ELITE Campania Hub” realizzato da ELITE – Gruppo Euronext in collaborazione con Sviluppo Campania, finanziaria della Regione Campania. ELITE è l’ecosistema lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, che supporta le piccole e medie Imprese nella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso a capitali, competenze e networking. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con l’obiettivo di mettere a disposizionee soluzioni per accelerare e supportare la crescita delle miglioridelcampano,l’“ELITEHub” realizzato da ELITE – Gruppo Euronext in collaborazione con Sviluppo, finanziaria della Regione. ELITE è l’ecosistema lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, che supporta le piccole e medienella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso a capitali, competenze e networking.

