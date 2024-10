Gamberorosso.it - Il ristorante con il miglior rapporto qualità prezzo nel Lazio serve un grande cucina di pesce

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando hanno aperto Dogma, nel 2022, Daniele Di Lecce e Alessandra Serramondi facevano 55 anni in due. Chef e sommelier, ma anche giovanissimi imprenditori, che in quattro e quattr'otto avevano rivoluzionato la loro vita seguendo il sogno di untutto loro, sogno che accarezzavano già da prima della pandemia. Di esperienza ne avevano accumulata, lei al Tino di Lele Usai, dove è passato anche lui, non prima di aver timbrato anche con Nino Di Costanzo, ai tempi de Il Mosaico, poi al Pagliaccio con Anthony Genovese, e da Yannick Alléno, per uno stage. A un certo punto pensano che i tempi sono maturi, e Usai, con cui lavorano in quel momento, conferma e dà la sua benedizione.