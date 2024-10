Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore anticipazioni, trame puntate dal 28 al 31 ottobre: arriva Mimmo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Cosa ci riservano le prossimeIl? La programmazione di Rai Uno mette in pausa la soap italiana venerdì 1° novembre ma – sebbene nella prossima settimana ci attendano solo quattro episodi – gli spoiler rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Pronti a scoprire insieme a noi cosa accadrà nellein onda dal 28 al 31settimanali Ildal 28 al 31Carmelo Burgio – per tuttia Milano e si appresta a raggiungere la famiglia Puglisi che lo ospiterà. Prima di raggiungere la casa di Ciro tuttavia, il ragazzo si fa riconoscere per una buona azione nei confronti di Roberto.si preparerà a intraprendere la sua nuova vita come poliziotto a Milano.