"Il giorno più lungo": il kolossal sullo sbarco in Normandia (Di venerdì 25 ottobre 2024) IL giorno PIU' lungo Raimovie ore 21.10 Con John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda. Regia di Ken Annakin, Andrew Marton e Bernard Wicki. Produzione USA 1962. Durata: 3 ore LA TRAMA Rievocazione kolossal del D-Day , il 6 giugno 1944, lo sbarco in Normandia che praticamente decise le sorti della seconda guerra mondiale. Decine e decine di attori di cartello prestano i loro volti alla fanteria che nella notte aveva attraversato la Manica. I tedeschi furono colti di sorpresa (credevano che lo sbarco avvenisse altrove). La loro resistenza fu feroce, ma durò solo 24 ore PERCHE' VEDERLO perchè l'avvenimento è ricordato con grandi mezzi e si vedono tutti. Alla colossale rievocazione manca (curiosamente) il sangue. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ILPIU'Raimovie ore 21.10 Con John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda. Regia di Ken Annakin, Andrew Marton e Bernard Wicki. Produzione USA 1962. Durata: 3 ore LA TRAMA Rievocazionedel D-Day , il 6 giugno 1944, loinche praticamente decise le sorti della seconda guerra mondiale. Decine e decine di attori di cartello prestano i loro volti alla fanteria che nella notte aveva attraversato la Manica. I tedeschi furono colti di sorpresa (credevano che loavvenisse altrove). La loro resistenza fu feroce, ma durò solo 24 ore PERCHE' VEDERLO perchè l'avvenimento è ricordato con grandi mezzi e si vedono tutti. Alla colossale rievocazione manca (curiosamente) il sangue.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Un libro lungo un giorno 2024" - torna anche a Pordenone la maratona per promuovere la lettura in Friuli - Domani, venerdì 25 ottobre, sarà l'ultimo del mese e come da 11 anni sarà sinonimo di “amore per le storie e promozione della lettura". L'ultimo venerdì di ottobre, infatti, torna anche nel 2024 l’iniziativa “Un libro lungo un giorno ... (Pordenonetoday.it)

"Un libro lungo un giorno" - torna la maratona per promuovere la lettura in Fvg - Da undici anni l’ultimo venerdì di ottobre in Friuli Venezia Giulia è sinonimo di “amore per le storie e promozione della lettura”. Ritorna anche nel 2024, il prossimo venerdì 25 ottobre, l’iniziativa “Un libro lungo un giorno 2024”, ... (Triesteprima.it)

I AM Irvine Welsh. L'autore di "Trainspotting" a Bologna per un lungo giorno di letteratura - cinema e musica - I AM Irvine Welsh. Irvine Welsh arriva a Bologna. Il suo viaggio sotto le Due Torri comincia in via Mascarella e nella Bologna citata nel suo romanzo Crime e in lunga serata abbraccerà le principali arti toccate dalla sua opera in tre luoghi ... (Bolognatoday.it)

Un libro lungo un giorno - parte la campagna adesioni aperta a tutti e tutte - Come le gocce una accanto all’altra formano il mare, così le lettrici e i lettori di ogni età del Friuli Venezia Giulia sono chiamati a testimoniare il proprio amore per i libri e la lettura partecipando attivamente, il prossimo venerdì 25 ... (Udinetoday.it)