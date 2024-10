Il finale di Grillo è meritato e sacrosanto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il finale grottesco della parabola politica di Beppe Grillo é sacrosanto, meritato, inevitabile. sacrosanto perché c'è un principio semplice semplice di cui questa storia è emblematica: l'antipolitica non può generare buona politica, ma solo cattiva politica, carriere poco significative, chiacchiere a vanvera come se piovesse. meritato perché proprio Beppe Grillo sommerge i suoi avversari politici del momento (da Berlusconi al PD) con una valanga di critiche, sberleffi, insulti di cui il Vaffa-Day del 2007 a Bologna è solo momento d'avvio, ma il proverbio ricorda che «chi di spada ferisce di spada perisce». Inevitabile perché l'idea grottesca secondo cui una truppa indistinta di ultimi arrivati possa diventare classe dirigente era destinata al fallimento fin dal primo giorno, nonostante le intuizioni di Roberto Casaleggio. Iltempo.it - Il finale di Grillo è meritato e sacrosanto Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilgrottesco della parabola politica di Beppe, inevitabile.perché c'è un principio semplice semplice di cui questa storia è emblematica: l'antipolitica non può generare buona politica, ma solo cattiva politica, carriere poco significative, chiacchiere a vanvera come se piovesse.perché proprio Beppesommerge i suoi avversari politici del momento (da Berlusconi al PD) con una valanga di critiche, sberleffi, insulti di cui il Vaffa-Day del 2007 a Bologna è solo momento d'avvio, ma il proverbio ricorda che «chi di spada ferisce di spada perisce». Inevitabile perché l'idea grottesca secondo cui una truppa indistinta di ultimi arrivati possa diventare classe dirigente era destinata al fallimento fin dal primo giorno, nonostante le intuizioni di Roberto Casaleggio.

