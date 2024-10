Il celebre Mercatino da Forte dei Marmi fa tappa a Bogliasco per il ponte di Ognissanti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bogliasco torna ad ospitare Il Mercatino da Forte dei Marmi. L’esposizione sarà allestita sabato 2 novembre, tra via dei Mille e piazza Caduti d’Italia, dalleore 8 fino alle 19, rinnovando il legame ormai consolidato tra la cittadina genovese e gli esercenti della Versilia.La nuova presenza Genovatoday.it - Il celebre Mercatino da Forte dei Marmi fa tappa a Bogliasco per il ponte di Ognissanti Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)torna ad ospitare Ildadei. L’esposizione sarà allestita sabato 2 novembre, tra via dei Mille e piazza Caduti d’Italia, dalleore 8 fino alle 19, rinnovando il legame ormai consolidato tra la cittadina genovese e gli esercenti della Versilia.La nuova presenza

