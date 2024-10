"Hanno lasciato i figli senza cibo”. Genitori condannati a tre anni e mezzo (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’accusa principale di maltrattamenti in famiglia dopo che il Tribunale dei minori dell’Aquila aveva allontanato i bambini dalla coppia. La difesa di mamma e papà: “Siamo poveri, ma non gli abbiamo mai fatto mancare il necessario” Repubblica.it - "Hanno lasciato i figli senza cibo”. Genitori condannati a tre anni e mezzo Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’accusa principale di maltrattamenti in famiglia dopo che il Tribunale dei minori dell’Aquila aveva allontanato i bambini dalla coppia. La difesa di mamma e papà: “Siamo poveri, ma non gli abbiamo mai fatto mancare il necessario”

