Grillo furioso con Conte | Dovevo lasciarlo al banchetto ma nel M5S gli dicono | Tu non c’eri mai

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il recente sfogo di Beppe, riferito a Giuseppe, segna un nuovo capitolo nella lunga e tormentata relazione tra i due protagonisti del Movimento 5 Stelle. Le tensioni, che covavano da anni, sono esplose con parole dure da parte di, il quale non ha nascosto la sua delusione per come è stata gestita la fine del rapporto, arrivata tramite anticipazioni del libro di Bruno Vespa, piuttosto che in una comunicazione diretta., nel suo eremo a Nervi, si aspettava che il dissenso dipotesse emergere, ma non certo con un gesto che ha interpretato come uno sgarbo, affidando la notizia della loro rottura a un giornalista istituzionale come Vespa. Questo, agli occhi di, conferma l’impressione cheabbia tradito l’essenza del Movimento, snaturandolo e distruggendo il progetto originario condiviso con Gianroberto Casaleggio.