Gli avversari L’abbraccio fra tifoserie amiche Gemellaggio che va avanti da anni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Gli ottomila del ‘Picco’ renderanno l’ambiente caldo, quello è uno stadio particolarmente ostico". Il tecnico del Bari Moreno Longo (nella foto) ha messo in guardia i suoi uomini riguardo le pericolosità ambientali del match di stasera, aggiungendo: "Dovremo essere bravi ad adattarci alla situazione, consapevoli che affronteremo una squadra in grande salute, al secondo posto in classifica, che ha nella fisicità uno dei suoi punti di forza. Credo che la mia squadra abbia sviluppato un’identità ben precisa. Dobbiamo crescere nel cinismo e nella capacità di mantenere il risultato, affinando l’attenzione nella fase difensiva" Longo per il match odierno ha convocato 24 giocatori, con le sole eccezioni degli infortunati Matino e Sgarbi. Recuperato Oliveri, tornerà a disposizione anche Lella che ha scontato i due turni di squalifica.