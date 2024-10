Giappone al voto domenica per la Camera bassa: a rischio sconfitta la coalizione LDP-Komeito, in carica da decenni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Potrebbero stupire le elezioni generali che si svolgeranno in Giappone domenica, dove si adombra una pesante sconfitta per la coalizione LDP – Komeito (Soka Gakkai), in carica da infinitamente lunghi decenni. Il 27 ottobre – a seguito delle dimissioni del premier Kishida Fumio per la scarsa approvazione del suo Gabinetto coinvolto negli scandali sui finanziamenti illeciti, e della nomina del nuovo primo ministro Ishiba Shigeru – i cittadini e le cittadine del Sol Levante si recheranno alle urne per assegnare i 465 seggi della Camera bassa. I sondaggi effettuati dalle principali agenzie di stampa, da Kyodo al quotidiano Nikkei, contrastano nelle previsioni, un dato però emerge: la palpabile impopolarità del partito al governo del Paese quasi ininterrottamente dalla fine della seconda guerra mondiale. Ilfattoquotidiano.it - Giappone al voto domenica per la Camera bassa: a rischio sconfitta la coalizione LDP-Komeito, in carica da decenni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Potrebbero stupire le elezioni generali che si svolgeranno in, dove si adombra una pesanteper laLDP –(Soka Gakkai), inda infinitamente lunghi. Il 27 ottobre – a seguito delle dimissioni del premier Kishida Fumio per la scarsa approvazione del suo Gabinetto coinvolto negli scandali sui finanziamenti illeciti, e della nomina del nuovo primo ministro Ishiba Shigeru – i cittadini e le cittadine del Sol Levante si recheranno alle urne per assegnare i 465 seggi della. I sondaggi effettuati dalle principali agenzie di stampa, da Kyodo al quotidiano Nikkei, contrastano nelle previsioni, un dato però emerge: la palpabile impopolarità del partito al governo del Paese quasi ininterrottamente dalla fine della seconda guerra mondiale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP - weekend giapponese sempre a rischio pioggia : miglioramento per domenica? - Sarà un weekend faticoso e difficile quello del Gran Premio del Giappone a Motegi per il Motomondiale. La lotta per il Mondiale in MotoGP tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin si potrebbe infatti giocare sugli episodi e sui dettagli e anche le ... (Oasport.it)