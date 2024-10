G7, da Gaza all’Africa: Italia tesse tela della pace e punta su aiuti (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Una tessera del mosaico” verso la pace in Medio Oriente e l’idea di una conferenza per ricostruire Gaza. La strategia Italiana per l’Africa, con al centro il Piano Mattei e il Global Gateway dell’Ue. E poi ancora infrastrutture, sicurezza alimentare, vaccini e salute. Dal G7 Sviluppo a Pescara, sotto presidenza Italiana, emerge con forza la visione del governo per affrontare questa fase più che mai complessa, con le guerre tra Gaza e il Libano e quella in Ucraina che agitano i sonni di tutte le cancellerie occidentali. “Sono state tre giornate molto positive, che hanno fatto accendere i riflettori sul ruolo dell’Italia come presidente del G7”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa finale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Unara del mosaico” verso lain Medio Oriente e l’idea di una conferenza per ricostruire. La strategiana per l’Africa, con al centro il Piano Mattei e il Global Gateway dell’Ue. E poi ancora infrastrutture, sicurezza alimentare, vaccini e salute. Dal G7 Sviluppo a Pescara, sotto presidenzana, emerge con forza la visione del governo per affrontare questa fase più che mai complessa, con le guerre trae il Libano e quella in Ucraina che agitano i sonni di tutte le cancellerie occidentali. “Sono state tre giornate molto positive, che hanno fatto accendere i riflettori sul ruolo dell’come presidente del G7”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corsoconferenza stampa finale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 - da Gaza all’Africa : Italia tesse tela della pace e punta su aiuti - (Adnkronos) – "Una tessera del mosaico" verso la pace in Medio Oriente e l'idea di una conferenza per ricostruire Gaza. La strategia italiana per l'Africa, con al centro il Piano Mattei e il Global Gateway dell'Ue. E poi ancora infrastrutture, ... (Periodicodaily.com)

Dal Sudan a Gaza. «Il momento della pace è ora» - Intervista a Rossella Miccio, presidente di Emergency, appena rientrata in Italia dopo due settimane in Sudan, il paese spezzato da un anno e mezzo di guerra e con la più […] The post Dal Sudan a Gaza. «Il momento della pace è ora» first appeared ... (Ilmanifesto.it)

Guterres a vertice Brics in Russia : "Abbiamo bisogno di pace in Ucraina e a Gaza" - (Agenzia Vista) Russia, 24 ottobre 2024 “Abbiamo bisogno della pace con un cessate il fuoco immediato a Gaza, il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, l'effettiva consegna degli aiuti umanitari, la fine dell'occupazione e un ... (Iltempo.it)

Guterres - pace giusta in Ucraina - cessate fuoco Gaza-Libano - Parlando al vertice allargato dei Brics a Kazan, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha fatto appello ad una pace "giusta" in Ucraina e a un cessate il fuoco "immediato" a Gaza e in Libano. (Quotidiano.net)