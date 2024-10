Furto da banche dati di polizia e finanza, sottratte informazioni sensibili di Inps e politici: sei arresti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Violati i database di polizia e enti nazionali: un'indagine dei Carabinieri e della Dda ha condotto a 4 arresti e 2 misure interdittive per Furto di informazioni sensibili Notizie.virgilio.it - Furto da banche dati di polizia e finanza, sottratte informazioni sensibili di Inps e politici: sei arresti Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Violati i database die enti nazionali: un'indagine dei Carabinieri e della Dda ha condotto a 4e 2 misure interdittive perdi

