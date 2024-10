Thesocialpost.it - Furioso incendio distrugge un casolare nel Bolognese

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si sono vissuti momenti di paura a San Benedetto Val di Sambro, nel. Nella serata di giovedì 24 ottobre, poco prima delle 23, è scoppiato unche ha distrutto un casale. Fortunatamente non si registrano vittime.Leggi anche: Gatto salva famiglia da une poi muore: una storia commovente Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, in via Picervara 71, località Castel Dell'Alpi. I pompieri sono intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Monzuno, Castiglione, Monghidoro e Pianoro. Zone dove da alcuni giorni si è abbattuta una forte ondata di maltempo. Ci sono volute diverse ore per spegnere le fiamme.