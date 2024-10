Lanazione.it - Famiglia barricata per ore in casa: “Quattro figli e uno stipendio”. Ma Erp ordina lo sgombero

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Massa (Massa Carrara), 25 ottobre 2024 – Sono rimasti barricati per diverse ore nell’appartamento al primo piano di via del Papino. Sotto quello stesso tetto hanno vissuto abusivamente padre, madre coioletti, due gemellini di 5 anni e poi duee rispettivamente di 11 e 16 anni. Questo dallo scorso febbraio, quando hanno occupato l’immobile Erp rimasto vuoto poiché dichiarato inagibile. Le troppe spese da sostenere, l’impossibilità di arrivare a fine mese e stare al passo con le mensilità dell’affitto, avevano costretto la giovane coppia di italiani ad un ultimo disperato gesto per assicurare un tetto ai propri, dopo uno sfratto esecutivo. Laddove la rete di sostegno che dovrebbe sostenere le famiglie più fragili garantendo il diritto all’abitare è venuta a mancare.