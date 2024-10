Era il 1998 e il New York Times lanciava già l'allarme: “I giovani si stanno allontanando dal vino” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Era il 18 febbraio del 1998 e Frank J. Prial sul New York Times pubblicava un articolo che tracciava già un quadro preoccupante: i giovani sembravano aver abbandonato il vino, preferendo cocktail e birra. Ma oggi cosa è cambiato? Beatamente nulla. Tranne forse un po’ di consapevolezza in più. Una cosa è chiara: Il tema del consumo di vino tra i giovani è un argomento che ha ciclicamente suscitato preoccupazioni nel settore vinicolo e tutt’ora i media impazzano per le stesse preoccupazioni, con nuovi dati e analisi, suggerendo però che questa tendenza potrebbe essere parte di un ciclo più ampio piuttosto che un problema specifico delle nuove generazioni. La narrativa dominante rischia di ignorare il contesto e il fatto che i comportamenti di consumo variano con l'età e le esperienze di vita. Gamberorosso.it - Era il 1998 e il New York Times lanciava già l'allarme: “I giovani si stanno allontanando dal vino” Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Era il 18 febbraio dele Frank J. Prial sul Newpubblicava un articolo che tracciava già un quadro preoccupante: isembravano aver abbandonato il, preferendo cocktail e birra. Ma oggi cosa è cambiato? Beatamente nulla. Tranne forse un po’ di consapevolezza in più. Una cosa è chiara: Il tema del consumo ditra iè un argomento che ha ciclicamente suscitato preoccupazioni nel settore vinicolo e tutt’ora i media impazzano per le stesse preoccupazioni, con nuovi dati e analisi, suggerendo però che questa tendenza potrebbe essere parte di un ciclo più ampio piuttosto che un problema specifico delle nuove generazioni. La narrativa dominante rischia di ignorare il contesto e il fatto che i comportamenti di consumo variano con l'età e le esperienze di vita.

