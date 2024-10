Ilrestodelcarlino.it - Energica, si punta alla cassa integrazione

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Abbiamo già preso contatti con il curatore. Lo abbiamo sentito molto sensibile nel dare una risposta di copertura economica ai lavoratori con gli ammortizzatori sociali". Non si è fatto attendere l’interessamento di Vincenzo Colla, assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro, a seguito della dichiarazione di fallimento di ‘Motor Company’, l’azienda di Soliera che progetta e produce moto elettriche, da qualche tempo in forte crisi finanziaria. "Per quanto riguarda la Regione – prosegue l’assessore Colla - collaboreremo con la procedura e le organizzazioni sindacali al fine di trovare e verificare ipotesi di continuità industriale e occupazionale, avendo l’azienda un patrimonio tecnologico e di prodotto, ma soprattutto di competenze uniche in un settore così innovativo e in espansione".