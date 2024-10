Anteprima24.it - Elezioni a Durazzano: arriva la doccia fredda dopo l’esito del TAR

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa VII Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania mette la parola “fine” suldelleAmministrative di. Il TAR infatti, chiamato a pronunciarsi su presunte irregolarità avvenute durante lo scrutinio, si è espresso in modo contrario, respingendo la richiesta di annullamento del provvedimento emesso in data 10.6.2024 con cui l’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali ha proclamato il sindaco. Pasqualina Grasso, quindi, continuerà ad indossare la fascia tricolore fino al 2029. I ricorrenti, Alessandro Buffolino, Luca De Lucia e Gino Vigliotti, sin dal primo minuto avevano sostenuto l’ipotesi di presunte irregolarità nello scrutino, con la presenza voti “chiaramente segnalati” attribuiti alla lista di Grasso, poi risultata eletta con uno scarto di appena 2 voti in più rispetto agli avversari.